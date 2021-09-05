Берегите хулиганов. "Упсала-Цирк" открыл новый сезон

Открытие сезона прошло 4 сентября на Свердловской набережной.

Инклюзивные спектакли с элементами психотерапии — одно из центральных направлений деятельности цирка. На открытии сезона гости также смогли познакомиться с театральной деятельностью "Упсала-цирка".

В программе были не только цирковые представления, но и мастер-классы, в которых взрослые и дети смогли попробовать жонглировать мячиками и булавами, удержать равновесие на шаре. На творческих мастер-классах гости фестиваля смогли сделать из дерева свой маленький цирк. Маркет локальных брендов и гаражная распродажа собрали любителей уникальных вещей, сделанных своими руками. Яркое и веселое открытие не смогла испортить даже прохладная погода и дождь.

"Упсала-цирк" — это независимый культурный проект без государственного финансирования. Недавно Piter.tv посвятил ему сюжет. Начинался он как социальная инициатива в 2000 году: тогда первых артистов привлекли цирковым искусством прямо на улицах города. Это были ребята из неблагополучных семей.

Сейчас в цирке помимо "хулиганского проекта" есть профессиональная труппа и инклюзивный проект. Но на участников цирк не вешает ярлыки: "Мы не говорим, что в нашем спектакле приняли участие 5 хулиганов и 6 ребят из инклюзивного центра. Мы говорим, что в нашем спектакле выступают 11 молодых артистов" (цитата с официального сайта цирка).

Мы хотели собрать вокруг себя друзей цирка и пригласить новых друзей. К нам много пришло и тех, кого мы давно знаем, и много новых лиц. Все участки и пространства мероприятия посвящены спектаклям, которые в нашем репертуаре. Спектаклю "Сны Пиросмани" посвящена гаражная распродажа, спектаклю "Эффект пинг-понгового шарика", больше подходящему для юных зрителей, посвящена фотозона. У нас работает очень классное пространство по спектаклю, в котором играют дети, это "45 минут. Полина Горянская, лидер ивент-направления "Упсала-Цирк".

Первый спектакль ("Эффект пинг-понгового шарика") покажут 10 сентября.

Скоро Piter.tv также опубликует подробный репортаж с открытия циркового сезона.

Материал подготовила Мария Фомина для Piter.tv