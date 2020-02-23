Как живет петербургский современный Упсала-Цирк: обзор Piter.TV

Акробаты, танцоры и гимнасты Упсала-Цирка совмещают на сцене цирковое искусство и разговор о социальных проблемах.

В Петербурге более 20 лет работает Упсала-Цирк – социально-культурный проект, который развивает в России жанр нового цирка. Здесь нет животных и несмешных клоунов, каждый спектакль Упсала-Цирка рассказывает о том, что волнует молодых людей: школа, память, любовь.

Мы работаем в жанре нового цирка, это направление новое для России и совсем не новое для Европы. Если говорить про нас, то мы, в первую очередь, про эмоции, про мурашки, которые появляются после спектакля. И если говорить про нашу миссию, то это история про счастливого и свободного человека, мы — про творчество во всех его проявлениях, про раскрытие творческого потенциала у ребят, и это наша история. Катерина Черемесина, пиар-менеджер Упсала-Цирка

В выступлениях артисты выполняют трюки на батуте, скакалках и подкидной доске, жонглируют и летают в воздухе. Профессиональные танцоры, гимнасты, акробаты совмещают на сцене цирковое искусство и разговор о социальных проблемах.

Я в цирке относительно недавно: в августе будет ровно год, как я попал в цирк. Когда-то давно у меня было акробатическое прошлое: в далеком детстве это была спортивная гимнастика. Сейчас я долгое время занимаюсь уличными танцами, поэтому цирк стал продолжением моего танцевального и творческого пути. Мы учимся всему, действительно, мы пытаемся быть универсальными, потому что мы – современный цирк, и мы отличаемся от классического представления о цирке, которое сформировано у людей. И поэтому мы пытаемся освоить как можно больше дисциплин. Владислав Беликов, артист профессиональной труппы Упсала-Цирка

Также в цирке проходит обучение детей из многодетных семей, семей мигрантов и коррекционных школ. Среди артистов Упсала-Цирка есть и ребята с особенностями, они участвуют в спектаклях вместе с профессиональной труппой.

Полгода назад нам сказали выбрать жанр, в котором мы будем двигаться. Я выбрал для себя китайский пилон, это обычный пилон, только обтянутый резиной для того, чтобы было не так скользко. Мне очень легко он дался, мне просто было с ним взаимодействовать, и потом затянуло. Еще мне кажется, что это стремление у меня с детства: я рос в деревне и основным развлечением было лазание по деревьям. Я с ним [китайским пилоном] выступал на выездах в Гетто, это еще один наш проект: мы выезжаем в город, чтобы, так сказать, поднять культуру в сложных районах. Владимир Ноздрин, артист профессиональной труппы Упсала-Цирка

В 2018 году Упсала-Цирк организовал резиденцию "Rebels for Peace" для детей и подростков из Сирии, Афганистана, России и Германии. Так появился спектакль "DoMiNo", где ребята из разных стран вместе размышляют о войне и мире.

Когда я только пришел в цирк, первоочередной была задача научиться быть вместе. Как нам объясняли, это и есть цирк: то, что мы – команда. С каждым днем мы становимся все ближе и ближе за счет разных обстоятельств. Это одна из основ нашего цирка. Владислав Беликов, артист профессиональной труппы Упсала-Цирка

Сейчас цирк готовится к выступлениям в России и Европе: например, в Мончегорске труппа покажет спектакль "Приехали".

Видео, фото: Piter.TV