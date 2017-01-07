Спектакль ANIVERSAURIO 2120 клоуна Карло Мо

Испанский артист выступит в Петербурге в День защитника Отечества.

23 февраля Карло Мо отпразднует свой условный 150-ый День рождения на арене "Упсала-Цирка". Ретро-футуристский спектакль в жанре клоунады и пантомимы ANIVERSAURIO 2120 петербуржцы увидят впервые.

"С помощью жестов и визуальных эффектов зритель путешествует в гипотетическое будущее, где медикаменты предлагают иллюзорную молодость. В этом спектакле Карло Мо представляет нам очень самобытную клоунаду, которая поддерживает страстную и эмоциональную эссенцию одновременно с умеренностью и осторожностью его пожилого персонажа", – заявляют организаторы в релизе.

Карлос Перес Азнар посвятил клоунаде 20 лет своего профессионального пути. За это время он успел основать два театра: Mo-House и Carlo Mo&Mr.Di. Спектакли Карло Мо завоевали признание как в Испании, так и в Латинской Америке. На счету Мо премия Festiclown 2005, участие в финале "Circuito de café" театра Валенсии и выступления в Зале Мунтанер в Барселоне.



Когда: 23 февраля в 19:00



Место: Свердловская наб., 44Ю, "Упсала-Цирк"



Билеты: 800 рублей

Фото: предоставлено организаторами