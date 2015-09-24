На Васильевском острове Упсала-Цирк открыл "Цирк в городе"

Выбор места неслучайный - жильцы дома №35 10-й линии Васильевского острова самостоятельно обустроили во дворе общественное пространство. Сегодня они встретили там труппу Упсала-Цирка.

На Васильевском острове в одном из дворов на 10-й линии 5 сентября Упсала-Цирк открыл новый проект "Цирк в городе". Об этом сообщает "Фонтанка".

Выбор места неслучайный - жильцы дома №35 10-й линии Васильевского острова самостоятельно обустроили во дворе общественное пространство. Сегодня они встретили там труппу Упсала-Цирка.

Петербургский молодежный коллектив "Упсала-Цирк" называет себя "цирком хулиганов" По уровню и художественному направлению - это современный европейский цирк без клоунов и животных. Отметим, что он лауреат "Золотой маски".



Новый проект "Цирк в городе", по словам артистов, "между иммерсивным представлением и мастер-классом". Они под музыку показывали акробатические трюки и жонглировали, развлекая бесплатно горожан, в том числе детей.

В этот день артисты показали постановку в сквере, где проходила борьба между коммунальщиками и местными жителями за его благоустройство. Петербуржцы за свой счет установили скамейки и прочую мебель, поставили урны и проектор, организовали межсоседский просмотр чемпионата Европы по футболу и площадку для игры в баскетбол. Однако столкнулись со сложностями законодательства, в котором подобные конструкции никак не регулируются, а значит может быть признано незаконным.

Ранее Феллини глазами ребенка: иммерсивный спектакль Lunapark представят в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Упсала-Цирк