"Упсала-Цирк" бесплатно выступит в Купчино и Коломне

Для подростков и молодых людей пройдут мастер-классы.

Коллектив "Упсала-Цирка" выступит в двух районах Петербурга на ближайших выходных.

Ребята представят свои номера с 12:00 до 13:30 25 и 26 июня. В первый день — в Купчино (ТРК "Балкания NOVA"), второй день — в Коломне (площадь Кулибина). В программе — жонглирование покрышками, паркур, кручение на турниках. Вход свободный.

Для людей от 13 до 22 лет пройдут мастер-классы.

Упсала-Цирк — это современный цирк для детей и взрослых, где соединяются акробатика, жонглирование, контемпорари, элементы уличной культуры, паркура и брейкданса. Он объединяет профессиональную труппу, инклюзивный проект и "хулиганский проект" для детей из групп социального риска.

Фото: ВКонтакте / Упсала-Цирк