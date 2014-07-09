В Свирице в реке нашли мужчину, который несколько дней назад уплыл в магазин на лодке

Спасатели обнаружили погибшего.

В Волховском районе Ленинградской области спасатели нашли мужчину, который уплыл 21 июля на лодке в магазин и не вернулся. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба ЛО.

Житель поселка Свирица Волховского района 21 июля уплыл на лодке в магазин и не вернулся. Спасатели 23 июля получили сообщение о происшествии на воде. Также звонивший указал, что на берегу остались вещи пропавшего мужчины.

Спасатели обнаружили погибшего, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Жаркая погода привела к увеличению количества несчастных случаев на воде в Петербурге.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО