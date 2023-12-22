В Невском районе Петербурга упал фонарный столб

По данным СПб ГБУ "Ленсвет", причиной происшествия стала авария, наезд на опору.

Вечером в пятницу, 5 апреля, на Октябрьской набережной, между улицами Крыленко и Тельмана, в Петербурге почти упал фонарный столб. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По данным СПб ГБУ "Ленсвет", причиной происшествия стала авария, наезд на опору, передает 78.ru. Для демонтажа поврежденного оборудования вызвали кран.

Отмечается, что движение на участке в сторону севера перекрыли. На месте ДТП работают службы МЧС.

Ранее мы рассказывали о том, что движение по петербургской дамбе затруднялось в связи с аварией.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург