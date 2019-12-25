В Петергофе почти сутки не забирают придавленную столбом "Ладу"

У машины разбита левая фара, и частично отвалился передний бампер.

Жители Петергофа с прошлого вечера наблюдают на Арсенальной улице печальную картину. "Ладу Калину" придавило столбом, однако хозяин не спешит забирать свою "ласточку".

Инцидент произошел неподалеку от АЗС. Сотрудники заправочной станции заявили, что столб упал на машину почти сутки назад. Несмотря на это, повреждения у "Лады" оказались некритическими. У машины разбита левая фара, и частично отвалился передний бампер.

Ранее мы писали, что мотоциклист попал под машину на улице Белы Куна.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Макс Симонов