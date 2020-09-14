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Горожане пожаловались на упавший под напряжением столб на Пулковском шоссе
Сегодня, 22:52
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smirenny

Горожане пожаловались на упавший под напряжением столб на Пулковском шоссе

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Очевидцы боятся, что могут пострадать дети.

Вечером в пятницу, 12 февраля, петербуржцы поделились фотографиями упавшего столба на Пулковском шоссе и отметили, что он все еще находится под напряжением. 

На Пулковском шоссе недалеко от "Пулково Стар" валяется столб освещения, сбитый уборочной техникой. Столб под напряжением, а рядом детская площадка

отметил очевидец.

В комментариях под фотографиями пользователи сети разделились на два фланга: кто-то поддержал негодование автора поста, а кто-то отметил, что ничего страшного в упавшем столбе нет. Один из пользователей решил разбавить споры иронией: 

Ранее мы писали, что у метро "Приморская" столкнулись две иномарки.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: упавший столб, упал столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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