  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
181
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине два человека погибли при падении параплана

0 0

В поле, в 300 метрах от дома 14 по улице Шоссейная в Гатчине был обнаружен мотодельтаплан без опознавательных знаков.

Накануне вечером в Гатчине после падения параплана погибли два человека, стало известно Piter.tv.

В поле, в 300 метрах от дома 14 по улице Шоссейная в Гатчине был обнаружен мотодельтаплан без опознавательных знаков, рядом с которым лежали трупы 50-летнего В. 53-летнего В. Трупы направлены в морг.

После данного ЧП Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее ещё один мужчина на параплане рухнул в Финский залив в Сосновом Бору.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: гатчина, параплан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии