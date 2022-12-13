В Гатчине два человека погибли при падении параплана

В поле, в 300 метрах от дома 14 по улице Шоссейная в Гатчине был обнаружен мотодельтаплан без опознавательных знаков.

Накануне вечером в Гатчине после падения параплана погибли два человека, стало известно Piter.tv.

В поле, в 300 метрах от дома 14 по улице Шоссейная в Гатчине был обнаружен мотодельтаплан без опознавательных знаков, рядом с которым лежали трупы 50-летнего В. 53-летнего В. Трупы направлены в морг.

После данного ЧП Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее ещё один мужчина на параплане рухнул в Финский залив в Сосновом Бору.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура