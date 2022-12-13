Скончался актер Олег Василюк

Он снимался в фильме "Улицы разбитых фонарей".

Ушел из жизни 78-летний каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк. Он снимался в фильмах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Похищение скакуна", "Хлеб, золото, наган". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

О смерти артиста рассказал каскадер-постановщик Олег Корытин. Они дружили с Василюком полвека. Товарищи по цеху создали много кинокартин.

Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: "Трюковая работа в кино – это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет". Это был замечательный человек. Олег Корытин, каскадер-постановщик

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Фото: кадр из х/ф "Похищение скакуна"