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На проспекте Наставников пара ограбила петербурженку
Сегодня, 15:47
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На проспекте Наставников пара ограбила петербурженку

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Женщина внезапно схватила потерпевшую за волосы и начала бить по голове.

Росгвардейцы задержали правонарушителей, которые совершили уличный грабеж. Пострадавшей оказалась местная жительница, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 17 апреля в полицию с информацией об ограблении обратилась 30-летняя женщина. По словам потерпевшей, на проспекте Наставников к ней подошла пара, и женщина внезапно схватила ее за волосы и начала бить по голове. В это время спутник злоумышленницы выхватил из рук жертвы смартфон, и грабители убежали в сторону проспекта Энтузиастов. 

На углу проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта сотрудники вневедомственной охраны задержали 41-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. Последнюю судили за угон автомобиля, кражу и умышленное повреждение чужого имущества. Из доставили в 28-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан ограбивший подростка на Замшиной улице. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение, проспект наставников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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