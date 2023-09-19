На проспекте Наставников пара ограбила петербурженку

Женщина внезапно схватила потерпевшую за волосы и начала бить по голове.

Росгвардейцы задержали правонарушителей, которые совершили уличный грабеж. Пострадавшей оказалась местная жительница, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 17 апреля в полицию с информацией об ограблении обратилась 30-летняя женщина. По словам потерпевшей, на проспекте Наставников к ней подошла пара, и женщина внезапно схватила ее за волосы и начала бить по голове. В это время спутник злоумышленницы выхватил из рук жертвы смартфон, и грабители убежали в сторону проспекта Энтузиастов.

На углу проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта сотрудники вневедомственной охраны задержали 41-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. Последнюю судили за угон автомобиля, кражу и умышленное повреждение чужого имущества. Из доставили в 28-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан ограбивший подростка на Замшиной улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти