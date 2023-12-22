На улице Сантьяго-де-Куба во время пожара пострадала женщина

Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Чуть позже прибыли 15 пожарных и три спецмашины.

В Выборгском районе сегодня, 24 апреля, произошел пожар. На улице Сантьяго-де-Куба в доме № 10 вспыхнуло пламя в квартире. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:40. В трехкомнатной квартире пламя охватило 10 "квадратов". В комнате происходило горение дивана и обстановки.

Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Чуть позже прибыли 15 пожарных и три спецмашины. В результате случившегося пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Информация о состоянии человека уточняется.

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Фото: Piter.tv