По улице Лазо бегал окровавленный мужчина

Он с открытой раной задней грудной клетки, в тяжелом состоянии был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

В Петербурге по улице бегал окровавленный мужчина, которого ранили во время застолья. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 15 июля около шести часов вечера обратился очевидец. Она сообщил, что у дома 14 по улице Лазо бегает окровавленный мужчина.

Полицейские обнаружили гражданина республики Узбекистан Ф. Он с открытой раной задней грудной клетки, в тяжелом состоянии был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

На месте происшествия был задержан Ю., который во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударил Ф. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нарушение ночной тишины на Будапештской закончилось поножовщиной.

Фото: Piter.tv