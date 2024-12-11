Архитекторы представили проект жилого комплекса на улице Чапыгина

Концепция комплекса сочетает классические элементы эклектики и современные архитектурные решения.

В Петроградском районе Петербурга появится новый жилой комплекс с благоустроенной территорией. Архитектурно-градостроительное решение здания по адресу улица Чапыгина, 4, согласовано профильным комитетом города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан архитектурной мастерской "Григорьев и партнеры" по заказу строительной компании "ЭРБИАЙ-3". Здание будет состоять из двух секций, соединенных просторным вестибюлем с рецепцией. Концепция комплекса сочетает классические элементы эклектики и современные архитектурные решения.

Для будущих жильцов предусмотрены встроенные коммерческие помещения, подземная парковка, детские игровые площадки и зоны отдыха, окруженные зелеными насаждениями.

В Приморском районе появится ресторан в стиле барнхаус.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре