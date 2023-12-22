Во время пожара на Тимуровской улице пострадал мужчина

В Калининском районе из-за пожара в квартире эвакуировали 12 человек. Также есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре на Тимуровской улице, 9, поступило 9 апреля в 12:41. В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 8 м2 горела обстановка по всей площади.
Из опасной зоны эвакуированы 12 человек. В 13:01 пожар был ликвидирован. Во время пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение.
Накануне на Пулковском шоссе горела "двушка".
Фото: Piter.tv
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