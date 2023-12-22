Во время пожара на Тимуровской улице пострадал мужчина

Из опасной зоны эвакуированы 12 человек.

В Калининском районе из-за пожара в квартире эвакуировали 12 человек. Также есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на Тимуровской улице, 9, поступило 9 апреля в 12:41. В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 8 м2 горела обстановка по всей площади.

Из опасной зоны эвакуированы 12 человек. В 13:01 пожар был ликвидирован. Во время пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение.

Накануне на Пулковском шоссе горела "двушка".

Фото: Piter.tv