Во время квартирного пожара на Подольской улице пострадала женщина

Из опасной зоны эвакуированы 2 человека.

В Адмиралтейском районе во время пожара пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В 12:54 11 марта на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в 4-комнатной квартире. В 18 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

В 13:21 пожар был локализован. Из опасной зоны эвакуированы 2 человека. По уточнённой информации, во время пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение.

Пожар в промзоне на Волхонском продолжают тушить.

Фото: Piter.tv