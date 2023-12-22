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Во время квартирного пожара на Подольской улице пострадала женщина
Сегодня, 13:51
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Во время квартирного пожара на Подольской улице пострадала женщина

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Из опасной зоны эвакуированы 2 человека.

В Адмиралтейском районе во время пожара пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В 12:54 11 марта на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в 4-комнатной квартире. В 18 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров.  

В 13:21 пожар был локализован. Из опасной зоны эвакуированы 2 человека. По уточнённой информации, во время пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение.

Пожар в промзоне на Волхонском продолжают тушить.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, подольская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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