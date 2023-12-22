Пожар в промзоне на Волхонском продолжают тушить

В качестве приоритетной причины возгорания рассматривается версия о неисправности проводки.

Пожар на Волхонском шоссе, который разгорелся 10 марта, по-прежнему тушат. По данным МЧС, в 3:02 ночи спасатели ликвидировали открытое горение в Ломоносовском районе Ленобласти. Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар всё ещё не потушен по состоянию на 7 утра.

В качестве приоритетной причины возгорания рассматривается версия о неисправности проводки. Напомним, что пожар начался 10 марта около 14:40 и охватил площадь в 1 тыс. кв.м. Чёрный столб дыма был виден со всех районов города.

Прокуратура и СК Ленобласти уже начали проверку. Согласно данным СК, два работника склада пострадали, но после получения медицинской помощи они отказались от госпитализации.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ночного пожара в Колпинском районе пострадали две женщины.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Егор Мозговой)