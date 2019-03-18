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Дворцовый мост ночью 23 июня украсят лазерным портретом Анны Ахматовой
Сегодня, 21:26
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Дворцовый мост ночью 23 июня украсят лазерным портретом Анны Ахматовой

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135-летию со Дня рождения поэтессы посвятят шоу "Поющие мосты".

В ночь с 22 на 23 июня звуковое шоу "Поющие мосты" будет посвящено 135-летию со Дня рождения Анны Ахматовой. Также лазерная проекция с портретом поэтессы украсит Дворцовый мост, передает "Петербургский дневник"

В эту субботу главной темой для лазерной проекции станет 135-летие Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня.

Кирилл Смирнов, генеральный директор информационно-издательского центра правительства Петербурга "Петроцентр"

"Поющие мосты" проходят при поддержке "Петербургского дневника" и комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга. За девять сезонов шоу посетили более 20 млн человек.

Ранее мы рассказывали о том, что мосты Петербурга готовят к "Алым парусам".

Фото: "Петербургский дневник"

Теги: дворцовый мост, поющие мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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