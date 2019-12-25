В Тосно рецидивиста задержали с украденными запчастями с территории ремонтного вагонного депо

Он похитил фиксирующие клинья в количестве восьми штук.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции выявлен рецидивист, укравший запчасти с территории ремонтного вагонного депо в Тосно. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Вблизи станции Тосно-2 сотрудниками транспортной полиции по подозрению в хищении чужого имущества выявлен 49-летний местный житель. Мужчина задержан в момент выноса партии запчастей с территории ремонтного вагонного депо. Мужчина воспользовался свободным доступом на территорию ремонтного вагонного и похитил фиксирующие клинья в количестве восьми штук.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Также установлено, что в отношении подозреваемого в феврале 2025 года возбуждено уголовное дело за аналогичное деяние.

Ранее петербуржца задержали при попытке похитить кроссовки из магазина на Ленинском.

Фото: Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте