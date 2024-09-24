Президент РФ подписал указ о весеннем призыве на срочную службу

Он начинается 1 апреля и завершается 15 июля.

Президент РФ Владимир Путин пописал указ о весеннем призыве на срочную службу. Данный указ опубликован на сайте правовых актов.

На срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2025 года призовут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Всего на срочную службу отправятся 160 тысяч человек. В прошлом году весенний призыв распространялся на 150 тысяч человек, в 2023 году — на 147 тысяч человек, в 2022-м — 134,5 тысячи человек. Увеличение необходимого количества призывников связан с указом президента о поэтапном увеличении численности ВС РФ.

В Санкт-Петербурге в рамках весеннего призыва планируется призвать около 3 тысяч человек.

Фото: Piter.tv