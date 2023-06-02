Следователи нагрянули в офис УК «Мир» на Васильевском острове по делу о незаконном демонтаже пасхальных украшений в жилом доме 

Кадрами следственных действий в стенах управляющей организации поделилась пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

В пятницу, 18 апреля, ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу опубликовало кадры следственных действий, связанных с нашумевшей историей о демонтаже пасхальных украшений во дворе жилого дома на улице Дибуновской. В заявлении ведомства сообщалось, что выезд следователей был связан с задержанием адвоката, которого и подозревают в ликвидации тематической выставки, организованной жильцами.

В Вербное воскресенье, 13 апреля, собственники квартир в доме №34 на Дибуновской улице самостоятельно обустроили парадный подъезд к религиозному празднику, развесив декоративные элементы, в частности ленточки, воздушные шары и символы "ХВ".Однако вечером того же дня 31-летний юрист Тимур Р., сопровождаемый другим молодым человеком, демонтировал всю праздничную атрибутику, а также перенёс установленный на пятом этаже стол с иконами и зеркалами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам отношения к православной религии). ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Как стало известно редакции Piter.TV, на видео был запечатлён офис управляющей компании "Мир", расположенной на Васильевском острове. Управляющая организация расположена на 9-й линии Васильевского острова, ей руководит Денис Григорьевич Хрусталёв. В нашем распоряжении есть кадры, снятые по тому же адресу вскоре после визита следователей.

По данным сервиса ЦИАН, элитный дом на Дибуновской улице, в котором и произошла скандальная история, находится в зоне ответственности УК "Мир". Более того, в сообщениях ряда СМИ содержится информация, что задержанный юрист привлек к демонтажу пасхальной выставки рабочего или дворника. А "Фонтанка" заявляет, что в числе противников временных украшений на территории дома были и руководящие лица совета дома.

13 апреля Рзаев поручил рабочему убрать атрибутику в честь Пасхи, которую группа инициативных жильцов установила во дворе дома на Дибуновской и в парадной. Мужчина, исполняя поручение, снял украшение с парадной и сбросил икону, что оскорбило чувства верующих.Рзаев заявил "Фонтанке", что пытался передать икону в руки жильца, который застал демонтаж, но тот якобы отказался её брать. "После чего икона была аккуратно убрана на нижний ярус столика", Адвокат настаивает, что действовал без религиозной подоплёки в интересах доверителя, который был недоволен несогласованным появлением украшений к Пасхе. Интернет-издание "Фонтанка.РУ"



Всё это вызывает вопросы: имеет ли рабочий, который действовал вместе с адвокатом, отношение к управляющей компании? А также, была ли управляющая компания в курсе конфликта жильцов по поводу тематических украшений? Также из публичных материалов непонятно, кому конкретно "зачитывают права" во время работы следователей в стенах УК "Мир" (присутствует в видео). Piter.TV запросил у СК РФ данные о возможной связи УК "Мир" со скандальной историей об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти по религиозному признаку.

Отметим, что это не первый случай, когда УК "Мир" упоминается в контексте спорного демонтажа конструкций, созданных по инициативе местных жителей. Так, в эти дни в суде рассматривается дело о незаконном демонтаже части ограждения внутренней территории домов 54, 56-58А и 60 по 7-й линии ВО, которое жители домов с разрешения районной администрации установили в середине 2000-х годов. Тогда жильцы домов восстановили ограждение за свой счёт и пожаловались в суд, после чего получили встречный иск от управляющей компании о демонтаже новой конструкции.

Видео: ГСУ СК РФ, Piter.TV