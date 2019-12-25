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Житель Московской области угрожал сигнальной ракетницей в ходе конфликта с водительницей каршеринга
Сегодня, 9:16
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Житель Московской области угрожал сигнальной ракетницей в ходе конфликта с водительницей каршеринга

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Водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего расследования.

Вечером в воскресенье, 6 апреля, в полицию Выборгского района поступила информация от 20-летней жительницы Камчатской области. Она сообщила, что возле дома №26 на Тихорецком проспекте попала в аварию, находясь за рулем автомобиля каршеринга.

В результате столкновения пострадало транспортное средство марки Skoda Rapid. Во время разбирательства на месте происшествия подъехал автомобиль "ВАЗ 2115", из которого вышли два мужчины. Один из них начал угрожать девушке предметом, который выглядел как пистолет. В испуге женщина оставила место аварии и направилась в полицейский участок.

Тем же вечером неподалеку от дома №35 на улице Ушинской сотрудники ГИБДД и патрульной службы остановили автомобиль отечественного производства, за рулем которого находился 23-летний житель Московской области. Водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего расследования, где у него изъяли сигнальную ракетницу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец обнаружил в телефоне 8-летней дочери порно с ее участием.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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