На проспекте Ударников нетрезвый рецидивист угрожал ножом подростку

Росгвардейцы поймали злоумышленника на улице Лазо.

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал расправой подростку.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 28 января на проспекте Ударников к сотрудникам вневедомственной охраны обратится 17-летний юноша. По словам парня, у него произошел конфликт с прохожим. В ходе ссоры нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно, затем достал нож и стал угрожать расправой.

Росгвардейцы поймали злоумышленника на улице Лазо: при виде патрульной машины 29-летний мужчина попытался скрыться, но он был задержан с помощью наручников.

У нарушителя изъяли складной нож. Ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, а также привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство и мелкое хищение, горожанина доставили в 26-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: на Просвещения пьяный посетитель угрожал сотрудникам кондитерской ножом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти