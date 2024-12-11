  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ударников нетрезвый рецидивист угрожал ножом подростку
Сегодня, 14:55
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Ударников нетрезвый рецидивист угрожал ножом подростку

0 0

Росгвардейцы поймали злоумышленника на улице Лазо.

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал расправой подростку. 

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 28 января на проспекте Ударников к сотрудникам вневедомственной охраны обратится 17-летний юноша. По словам парня, у него произошел конфликт с прохожим. В ходе ссоры нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно, затем достал нож и стал угрожать расправой. 

Росгвардейцы поймали злоумышленника на улице Лазо: при виде патрульной машины 29-летний мужчина попытался скрыться, но он был задержан с помощью наручников. 

У нарушителя изъяли складной нож. Ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, а также привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство и мелкое хищение, горожанина доставили в 26-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: на Просвещения пьяный посетитель угрожал сотрудникам кондитерской ножом. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: проспект ударников, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии