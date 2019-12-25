Пьяный петербуржец угрожал ножом охраннику ТРК на улице Савушкина

Предварительно, ранее мужчину наняла подрядная организация для выполнения ряда работ в этом торговом центре, однако его уволили.

Задержан нетрезвый 35-летний мужчина, угрожавший ножом охраннику ТРК на улице Савушкина в Приморском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 ноября персонал комплекса воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На территории подземной стоянки наряд вневедомственной охраны поймал горожанина, который угрожал убийством 64-летнему работнику. Нож изъяли, никто не пострадал.

Правонарушителя доставили в 25-й отдел полиции. Предварительно, ранее мужчину наняла подрядная организация для выполнения ряда работ в этом торговом центре, однако он явился пьяным. После этого петербуржца уволили.

Позже задержанный снова пришел к ТРК, уже имея при себе нож, и начал угрожать расправой встретившемуся ему на пути охраннику.

Ранее на Piter.TV: полицейские разыскивают мужчину, который ударил ножом двух охранников на складе маркетплейса в Шушарах.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти