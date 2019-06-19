Петербуржец получил условный срок за угрозу поджечь знакомую ради двух тысяч рублей

Подсудимый полностью признал вину.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении мужчины, который угрожал поджечь женщину из-за двух тысяч рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Днём 25 июля обвиняемый, находясь на садовом участке в Колпино, вымогал у потерпевшей две тысячи рублей. Получив отказ, он пригрозил сжечь постройку. После этого мужчины облил горючим одеяло, под которым была женщина, пол помещения и зажег зажигалку. Петербуржец с ножом также не давал покинуть здание пострадавшей.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Недавно злоумышленники подожгли дверь квартиры жительницы Тосно.

Фото: Piter.TV