С охраняемой стоянки в Красносельском районе угнали два большегруза с прицепами стоимостью 8 млн рублей

Автомобили по ОСАГО и КАСКО не застрахованы, средствами спутниковой сигнализации не оборудованы.

В Петербурге с открытой охраняемой стоянки угнали два большегруза с полуприцепами. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 46-летний генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, которому принадлежали автомобили. По его словам, с 30 декабря 2021 по 13 апреля 2023 года с открытой охраняемой стоянки в Красносельском районе пропал КАМАЗ 2017 года выпуска стоимостью 6 млн рублей с полуприцепом стоимостью 400 тысяч рублей и Volvo FM 2005 года выпуска стоимостью 1,2 млн рублей с полуприцепом стоимостью 400 тысяч рублей. Общий ущерб составил 8 млн рублей.

Автомобили по ОСАГО и КАСКО не застрахованы, средствами спутниковой сигнализации не оборудованы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале полицейские задержали злоумышленников, похитивших снегоход на территории научно-опытной станции.

Фото: Piter.tv