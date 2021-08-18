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Задержаны подозреваемые в угоне автомобиля в Лодейном Поле
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Задержаны подозреваемые в угоне автомобиля в Лодейном Поле

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Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Полицейские Лодейнопольского района задержали подозреваемых в краже машины, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 2 сентября обратился мужчина с заявлением о том, что от дома 13 по улице Энергетиков в Лодейном Поле неизвестный похитил автомобиль Toyota стоимостью 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

По подозрению в совершении этого преступления задержаны 17 декабря четверо мужчин в возрасте от 32 до 36 лет. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Петергофе неизвестные угнали машину за 4,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: лодейное поле, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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