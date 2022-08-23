Возбуждено уголовное дело после обрушения потолка в квартире в переулке Нестерова

В результате этого 45-летняя женщина получила множественные ссадины лица, а также был причинён серьёзный ущерб имуществу.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после падения потолка в квартире по переулку Нестерова. Об этом сообщила пресс-служба СК по Северной столице.

По поручению Председателя СК России следственным отделом по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По версии следствия, не позднее 25 сентября при капитальном ремонте крыши в доме по переулку Нестерова из-за нарушения правил безопасности в одной из квартир произошло отслоение штукатурного слоя. В результате этого 45-летняя женщина получила множественные ссадины лица, а также был причинён серьёзный ущерб имуществу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петроградского района Петербурга