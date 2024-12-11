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Возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса в Кингисеппе

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По уголовному делу проводятся следственные действия.

В Кингисеппе возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

Следствием установлено, вечером 5 февраля 2025 года двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" в Кингисеппе.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Фото и видео: СК по Ленобласти

Теги: вечный огонь, роща пятисот
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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