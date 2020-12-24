Перед судом предстанут две петербурженки, незаконно прописавшие в городе 2 тысячи мигрантов

Женщины изготавливали поддельные документы о прибытии иностранцев в Россию.

В Петербурге перед судом предстанут две местные жительницы, обвиняемые в организации незаконного пребывания мигрантов в России. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, обвинительное заключение по делу утверждено.

Следствие считает, что уроженец Пензенской области (в отношении него прекратили уголовное преследование, поскольку мужчина умер) и его сообщница организовали преступную группу и вовлекли в незаконное дело еще одну петербурженку. Злоумышленники изготавливали липовые документы о прибытии иностранцев в Россию, вписывали их фактическое место жительства и работы. После этого подельники обращались в подразделения МФЦ и получали разрешения на временное пребывание в стране и осуществление трудовой деятельности. Таким образом ОПГ незаконно "обосновало" на территории Петербурга порядка 2 тысяч мигрантов.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд.

Также мы писали, что подозреваемого в педофилии задержали в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV