От дома на Итальянской улице угнали автомобиль стоимостью 6 миллионов рублей

Автомобиль застрахован по КАСКО/ОСАГО, установлена штатная сигнализация.

От дома на Итальянской улице неизвестный угнал автомобиль стоимостью более 6 миллионов рублей. Момент угона попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

В полицию 24 марта в 21:22 обратился владелец автомобиля. Он рассказал, что в период с 19:30 по 21:00 от дома 7 по улице Итальянская неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль Infiniti QX 80, синего цвета, 2020 года выпуска, стоимостью 6 200 000 рублей. Автомобиль застрахован по КАСКО/ОСАГО, установлена штатная сигнализация, дополнительно системой слежения не оборудован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные угнали Mercedes в Петербурге и похитили хозяйку машины.

Видео: Piter.tv