Петербуржцам рассказали, будет ли меняться стоимость платной парковки по выходным

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, будет ли в Северной столице меняться стоимость платной парковки по выходным. Поляков отметил, что данный вопрос рассматривается, но не стоит на повестке дня.
Мы рассматриваем вопросы динамического ценообразования в местах особой туристической привлекательности. Вполне возможно, так, как это сделано в Москве – внутри Садового кольца в выходные дни резко возрастает цена – до 450-500 рублей.
Кирилл Поляков, вице-губернатор
Вице-губернатор отметил, что сейчас в Петербурге данный вопрос не стоит, так как пока улиц с "заполняемостью выше 100%" немного. Также было принято решение, что сначала в городе будет завершено полностью формирование зоны платной парковки.
Также стало известно, что в Петербурге с 1 сентября стартует прием заявок на получение парковочного разрешения жителей Васильевского острова.
Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)
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