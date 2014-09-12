Петербуржцам рассказали, будет ли меняться стоимость платной парковки по выходным

Вице-губернатор отметил, что сейчас в Петербурге данный вопрос не стоит на повестке.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, будет ли в Северной столице меняться стоимость платной парковки по выходным. Поляков отметил, что данный вопрос рассматривается, но не стоит на повестке дня.

Мы рассматриваем вопросы динамического ценообразования в местах особой туристической привлекательности. Вполне возможно, так, как это сделано в Москве – внутри Садового кольца в выходные дни резко возрастает цена – до 450-500 рублей. Кирилл Поляков, вице-губернатор

Вице-губернатор отметил, что сейчас в Петербурге данный вопрос не стоит, так как пока улиц с "заполняемостью выше 100%" немного. Также было принято решение, что сначала в городе будет завершено полностью формирование зоны платной парковки.

Также стало известно, что в Петербурге с 1 сентября стартует прием заявок на получение парковочного разрешения жителей Васильевского острова.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)