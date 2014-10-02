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В Шушарах женщина случайно ударила трехмесячную дочь головой об дверь
Сегодня, 8:17
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В Шушарах женщина случайно ударила трехмесячную дочь головой об дверь

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Ребенка поместили в реанимацию.

В Шушарах женщина разбила голову трехмесячной дочери. Малышку ударили об дверь, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 20 марта грудничка госпитализировали в детскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом правой теменной кости и гематомами головы. Ребенка поместили в реанимацию. 

Отмечается, что девочку забрали из арендованной квартиры на Новгородском проспекте. Вечером 17 марта, когда она находилась на руках у 25-летней матери, женщина случайно ударила дочь головой об дверь. 

Семья полная и благополучная, на учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мать, уронившую трехмесячную дочь на пол, отправили в СИЗО до 4 апреля. 

Фото: Piter.TV

Теги: новгородский проспект, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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