В Шушарах женщина случайно ударила трехмесячную дочь головой об дверь

Ребенка поместили в реанимацию.

В Шушарах женщина разбила голову трехмесячной дочери. Малышку ударили об дверь, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 20 марта грудничка госпитализировали в детскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом правой теменной кости и гематомами головы. Ребенка поместили в реанимацию.

Отмечается, что девочку забрали из арендованной квартиры на Новгородском проспекте. Вечером 17 марта, когда она находилась на руках у 25-летней матери, женщина случайно ударила дочь головой об дверь.

Семья полная и благополучная, на учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мать, уронившую трехмесячную дочь на пол, отправили в СИЗО до 4 апреля.

Фото: Piter.TV