В Шушарах женщина случайно ударила трехмесячную дочь головой об дверь

В Шушарах женщина разбила голову трехмесячной дочери. Малышку ударили об дверь, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Ночью 20 марта грудничка госпитализировали в детскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом правой теменной кости и гематомами головы. Ребенка поместили в реанимацию.
Отмечается, что девочку забрали из арендованной квартиры на Новгородском проспекте. Вечером 17 марта, когда она находилась на руках у 25-летней матери, женщина случайно ударила дочь головой об дверь.
Семья полная и благополучная, на учете не состоит.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге мать, уронившую трехмесячную дочь на пол, отправили в СИЗО до 4 апреля.
Фото: Piter.TV
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