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В Ленинградском зоопарке ловили сбежавшего "тигра"
Сегодня, 16:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке ловили сбежавшего "тигра"

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В роли хищника выступил специалист Московского зоопарка Михаил Брагин. Он должен был имитировать поведение сбежавшего животного, то есть действовать осторожно и в то же время непредсказуемо.

В Ленинградском зоопарке прошли учения по технике безопасности в экстренных ситуациях при контакте с дикими животными. Семинар провели специалисты из Московского зоопарка Михаил Брагин и Андрей Вдовитченко.

В роли хищника выступил специалист Московского зоопарка Михаил Брагин. Он должен был имитировать поведение сбежавшего животного, то есть действовать осторожно и в то же время непредсказуемо. В учениях также принимали участие сотрудники Росгвардии.

Основной акцент таких мероприятий в отечественных зоопарках сделан не на "маскарадной" составляющей, а на реальной проработке несчастного случая. Чтобы вся команда имела чёткое представление, что делать в нештатной ситуации.

Ленинградский зоопарк

Андрей Вдовитченко засекал время, через какое количество времени сотрудники обнаружат беглеца, когда сообщат администрации о произошедшем, и когда на месте окажется автомобиль с ветеринаром и силовики. Во время учения посетителей увели с территории, а главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов запустил в "тигра"  холостой дротик со снотворным.

Также теперь в Ленинградском зоопарке посетители смогут увидеть карликовых игрунок.

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, тигр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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