"Добирайтесь как хотите": петербуржцы жалуются на участившиеся поломки автобусов

Петербуржцы опасаются, что из-за участившихся поломок новых автобусов они начнут опаздывать на работу.

Жители Санкт-Петербурга недовольны полной отменой частных маршруток, которая произойдет в рамках третьего этапа транспортной реформы 15 июля. Петербуржцы опасаются, что из-за участившихся поломок новых электрических автобусов они начнут опаздывать на работу.

Администрация сообщества "Жители округа "Прометей"" опубликовала жалобу от жителя города. Он рассказал, что около 7:15 утра автобус, следовавший по маршруту 93, сломался. Петербуржец подчеркнул, что хоть экипаж автобуса во время всей поездки вел себя профессионально, однако ни кондуктор, ни водитель не оказались готовы к подобному происшествию.

К поломке автобуса экипаж оказался совершенно не готов. Водитель, плохо говорящий по-русски, открыл двери, и что-то малопонятное произнес, из чего следовало, что автобус дальше не пойдет. Кондуктор поняла, что автобус сломался, когда уже полсалона вышли на улицу. До этого сидела в телефоне. (Но может общалась с диспетчером, видя, что водитель бегает вокруг автобуса), — рассказал пассажир

По словам петербуржца, после поломки люди вышли из автобуса и не знали, что им делать дальше.

Дальше ни водитель, ни кондуктор никак не участвовали в его судьбе. Добирайтесь теперь, как хотите. Оплаченная услуга не предоставлена, ну и хрен с вами. На мои претензии, кондуктор смогла ответить только: "А что я могу сделать? Ждём следующий автобус", — возмущен житель города

Петербуржец недоумевает, почему между водителями новых автобусов полностью отсутствует связь. Помимо того, он задается вопросом, а могут ли жители города, попавшие в аналогичную ситуацию, когда услуга была не оказана, но оплачена, вернуть деньги.

Далее, на наше счастье, довольно быстро подошла и 93 маршрутка, и рейсовый автобус 93-ий. Вот тут кондуктор, наконец проявила инициативу и посоветовала пассажирам садиться в рейсовый автобус, а не в маршрутку, ведь в маршрутке им придется платить за проезд второй раз. И вот, кстати, с чего?? Маршрут-то один! Однако, интересно, — возмущен горожанин

Он добавил, что произошедшее – это не проблема данного экипажа, а проблема всей системы.

Автобус ломается, и все, что может сделать кондуктор, это договориться с кондуктором следующего автобуса, чтобы пассажиров везли бесплатно. И вот тут у меня простой вопрос: а если интервал движения между автобусами полчаса? А если час? А если автобусы и маршрутки ездят вперемешку, как у 93-го маршрута? — указал петербуржец

В заключение житель города вспомнил и о проблеме "горящих автобусов", которые, по мнению губернатора Александра Беглова, "просто ломаются" и ничего страшного в этом нет.

В общем, честно говоря, эта странная система откровенно задолбала. А учитывая транспортную реформу, боюсь, транспорт у нас будет ломаться всё чаще и чаще. И с этим что-то надо делать, — подытожил петербуржец

Напомним, в Санкт-Петербурге 15 июля стартует третий этап транспортной реформы, в рамках которого все маршрутки будут заменены на новые автобусы. Жители города и многие эксперты уже признали, что первые два этапа полностью провалились и вместо того, чтобы облегчить жизнь петербуржцам принесли новые сложности. Именно поэтому горожане опасаются, что третий этап сделает передвижение по городу на общественном транспорте невыносимым.

Фото: Piter.TV