За сутки на вокзалах Северо-Запада от снега убрали 210 тысяч "квадратов" территорий

В уборке снега задействованы 13 снегоуборочных и снегоочистительных машин.

За сутки на крупных вокзалах Октябрьский железной дороги убрали от снега почти 210 тысяч квадратных метров платформ и прилегающих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Чтобы пассажиры безопасно передвигались, сотрудники вокзалов использовали почти 2,3 тысячи килограммов антигололедного реагента и 350 килограммов песка. В уборке снега задействованы 13 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Работы по уборке снега продолжаются.

Ранее петербуржцы массово пожаловались в социальных сетях на заснеженные дороги, улицы и сугробы не только в центре города, но и в спальных районах. Жалобы дошли и до губернатора Северной столицы. Ранее Piter.TV подробно рассказал, как прошел первый снегопад в Петербурге.

Фото: Piter.TV