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За сутки на вокзалах Северо-Запада от снега убрали 210 тысяч "квадратов" территорий
Сегодня, 10:04
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За сутки на вокзалах Северо-Запада от снега убрали 210 тысяч "квадратов" территорий

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В уборке снега задействованы 13 снегоуборочных и снегоочистительных машин.

За сутки на крупных вокзалах Октябрьский железной дороги убрали от снега почти 210 тысяч квадратных метров платформ и прилегающих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. 

Чтобы пассажиры безопасно передвигались, сотрудники вокзалов использовали почти 2,3 тысячи килограммов антигололедного реагента и 350 килограммов песка. В уборке снега задействованы 13 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Работы по уборке снега продолжаются. 

Ранее петербуржцы массово пожаловались в социальных сетях на заснеженные дороги, улицы и сугробы не только в центре города, но и в спальных районах. Жалобы дошли и до губернатора Северной столицы. Ранее Piter.TV подробно рассказал, как прошел первый снегопад в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: вокзалы, малая октябрьская железная дорога, уборка от снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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