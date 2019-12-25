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Стало известно, сколько единиц техники убирали КАД Петербурга
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Стало известно, сколько единиц техники убирали КАД Петербурга

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Из-за снега скоростной режим снизили до 70 км/час.

В минувшие сутки КАД Петербурга убирали 72 единицы различной спецтехники и 104 сотрудника подрядных организаций. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

За последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков. Из-за этого утром Петербург погрузился в 10-балльные пробки. 

За сутки на обработку кольцевой автодороги было израсходовано 617 тонн соли. Из-за погодных условий скоростной режим снизили до 70 км/час. 

В Ленобласти для обработки федеральных дорог использовали 711 тонн соли, 26 тонны песка и 988 тонн пескосоляной смеси. В общей сложности трассы убирали 218 единиц техники и почти 500 сотрудников. 

Во вторник снегопад продолжится. Водителей просят быть предельными внимательными на дороге, избегать резких маневров соблюдать дистанцию и скоростной режим. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, снегопад, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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