Стало известно, сколько единиц техники убирали КАД Петербурга

Из-за снега скоростной режим снизили до 70 км/час.

В минувшие сутки КАД Петербурга убирали 72 единицы различной спецтехники и 104 сотрудника подрядных организаций. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

За последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков. Из-за этого утром Петербург погрузился в 10-балльные пробки.

За сутки на обработку кольцевой автодороги было израсходовано 617 тонн соли. Из-за погодных условий скоростной режим снизили до 70 км/час.

В Ленобласти для обработки федеральных дорог использовали 711 тонн соли, 26 тонны песка и 988 тонн пескосоляной смеси. В общей сложности трассы убирали 218 единиц техники и почти 500 сотрудников.

Во вторник снегопад продолжится. Водителей просят быть предельными внимательными на дороге, избегать резких маневров соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"