В Петербурге дорожные службы вышли в ночную смену

С 20:00 18 января до 08:00 19 января на дорогах Петербурга будут работать 937 единиц техники и 352 сотрудника ручного труда. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своем tg-канале.
В связи со снегопадом коммунальные службы приняли необходимые меры предупреждения опасностей на городских магистралях и во дворах. Речь идет о прометании и просыпке противогололедными материалами.
Также обратили внимание на очистку пешеходных переходов и подъездов к остановкам. Важно, чтобы утром жители города могли безопасно доехать до социальных объектов и к станциям метрополитена.
Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга
Вечером 18 января ветер усилился до 10-17 м/с, а температура воздуха опустилась до -8 градусов. Синоптик Александр Колесов заявил, что снегопад должен закончиться ночью 19 января.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 19 января на дорогах ожидается сложная обстановка.
Видео: Telegram / Разумишкин
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