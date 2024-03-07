В отношении мужчины, который убил возлюбленную на Можайской, зарегистрировано уголовное дело

Спустя почти месяц преступник продолжал жить в той самой квартире, где находилось разложившееся тело убитой женщины.

Ленинским районным судом Петербурга принято к производству уголовное дело в отношении гражданина Евгения Андреева, обвиняющегося в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 105 и пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, что утром 23 января полицейским поступил звонок от мужчины, признавшегося в убийстве гражданской супруги. Парень и его 28-летняя спутница праздновали Новый год в арендованном жилье на улице Можайской. Когда девушка наводила порядок в комнате, ей не удалось обнаружить спрятанные ею деньги иностранной валюты, и она выразила претензии своему молодому человеку. Между партнёрами возникла ссора, закончившаяся взаимными упреками. Девушка сказала, что планирует уйти от парня после окончания праздников. Эмоциональный всплеск привел к тому, что парень вооружился деревянным молотом и нанес девушке серию ударов по голове. Потерпевшая потеряла много крови и умоляла вызвать врачей, однако мужчина опасался ответственности и решил избавиться от жертвы, задушив её галстуком.

Спустя почти месяц преступник продолжал жить в той самой квартире, где находилось разложившееся тело убитой женщины. Для сокрытия факта смерти Андреев контролировал мобильный телефон девушки, лично переписываясь с родственниками и знакомыми, убеждая их, что всё нормально. Несколько раз отец погибшей пытался дозвониться дочери, но ответчик уверял, что она занята работой и скоро сама с ним свяжется.

Ранее мы сообщили о том, что женщина, ударившая полицейского в Невском районе, оштрафована на 50 тыс. рублей.

Видео: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга