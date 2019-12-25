За сломанный о череп жены нож петербуржец получил 10 лет колонии

В июле 2025 года в квартире на улице Севастьянова в Колпино Роман Б. во время конфликта нанес жене 14 ножевых ранений в голову.

Лезвие сломалось от силы ударов. Тело погибшей мужчина спрятал в детский диван в комнате сына. Несовершеннолетний, находившийся дома, дозвонился до бабушки во Владивосток, а та вызвала полицию в Санкт-Петербург. Прибывшие сотрудники задержали Романа Б. в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет spb.aif.ru.

В ходе судебного процесса мужчина признал вину, но заявил, что выпил уже после убийства, не имел намерения лишать жизни и не осознавал последствий. Подсудимый просил не судить его строго и выразил сожаление о потере заботившейся о нем жены.

Суд признал Романа Б. виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV