У петербуржца с психическим заболеванием изъяли водительские права

Суд счел, что нахождение мужчины за рулем может представлять опасность.

Суд обязал петербуржца с психическим заболеванием вернуть в Госавтоинспекцию водительские права. Об этом рассказала пресс-служба судебных приставов.

Претензии к 46-летнему гражданину выставила прокуратура Петроградского района. Так как мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, суд постановил, что его нахождение за рулем может создавать угрозу возникновения ДТП. Жителя Петербурга обязали вернуть удостоверение категорий "А", "B" и "С" в ГИБДД. Права были получены в 2010-м году.

Отмечается, что мужчина выполнил требование без принудительных мер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу пришлось выплатить алименты в 353 тысячи рублей для продажи авто.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб