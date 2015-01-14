У петербуржца угнали мопед, пока он заказывал шаверму

Злоумышленника, угнавшего мопед и находившегося с признаками наркотического опьянения, удалось оперативно задержать.

Ночью 23 июня в Приморском районе у петербуржца украли мопед, пока он заказывал шаверму. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".



У молодого человека угнали мопед Alpha. Злоумышленника, угнавшего мопед и находившегося с признаками наркотического опьянения, удалось оперативно задержать.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, мопед вернулся к владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ.

Накануне семилетний мальчик попал под машину на улице Щербакова.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.