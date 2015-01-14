У петербуржца угнали мопед, пока он заказывал шаверму

Ночью 23 июня в Приморском районе у петербуржца украли мопед, пока он заказывал шаверму. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".
У молодого человека угнали мопед Alpha. Злоумышленника, угнавшего мопед и находившегося с признаками наркотического опьянения, удалось оперативно задержать.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, мопед вернулся к владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ.
Накануне семилетний мальчик попал под машину на улице Щербакова.
Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.
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