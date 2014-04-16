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У пенсионерки в магазине украли 91 тысячу рублей и удостоверение инвалида
Сегодня, 8:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У пенсионерки в магазине украли 91 тысячу рублей и удостоверение инвалида

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По подозрению в совершении преступление разыскиваются две женщины.

У пенсионерки в продовольственном магазине на Народного Ополчения украли деньги и документы. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 82-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в магазине две неизвестные женщины порезали её полиэтиленовый пакет и украли из него 91 000 рублей, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида II группы.

Приметы женщин: 1) на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, в красной вязаной шапке, сиреневой куртке; 2) на вид 40-45 лет, полного телосложения, рост 165-170, в коричневой шапке, куртке темно-синего цвета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее китаянка отдала мошенникам в Петербурге 80 тысяч рублей за "продление визы".

Фото: Piter.tv

 

Теги: народного ополчения, пенсионерка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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