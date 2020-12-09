Китаянка отдала мошенникам в Петербурге 80 тысяч рублей за "продление визы"

Накануне в полицию Петербурга обратилась гражданка Китая и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Иностранка рассказала, что приехала в Россию для обучения в аспирантуре и защиты диссертации. Срок учебной визы закончился 31 августа. Женщина обратилась в один из юридических центров в Петроградском районе, чтобы продлить ее.
Китаянку, которая плохо разбирается в российском законодательстве, напугали депортацией и согласились помочь за 80 тысяч рублей. Однако визу женщине так и не продлили.
Ранее молодой мигрант продал пожилому петербуржцу постельное белье за 87 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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