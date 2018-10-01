Молодой мигрант продал пожилому петербуржцу постельное белье за 87 тыс. рублей

Юного предпринимателя задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего мигранта, который путем обмана продал 65-летнему мужчине пару комплектов постельного белья. Покупатель отдал за товары 87 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД 6 ноября.

После осознания ошибки пенсионер написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В пятницу, 5 ноября, стражи порядка "по горячим следам" задержали "бизнесмена".

Ранее на Piter.tv сообщили, что мошенник представился следователем и развел пенсионера из Петербурга на 2,4 млн.

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