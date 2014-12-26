Мошенник представился следователем и развел пенсионера из Петербурга на 2,4 млн

Пострадавший не обращался в полицию в течение четырех дней с момента потери денег, потому что не мог поверить, что стал жертвой аферистов.

Пожилой житель Петербурга лишился 2,4 млн рублей после разговора с мошенником, который выдал себя за следователя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В понедельник, 1 ноября, 72-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил дедушку, что злоумышленники пытаются списать со счета пенсионера средства и предложил собеседнику перевести деньги на безопасный счет. Доверчивый пожилой петербуржец выполнил рекомендацию "следователя" и потерял свои накопления.

Пострадавший обратился в полицию спустя 4 дня. Выяснилось, что мужчина не мог поверить, что стал жертвой злоумышленников. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пушкине мошенницы-"переписчицы" украли у 92-летней бабушки 1,5 млн рублей.

Фото: Pexels