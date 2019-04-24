В Пушкине мошенницы-"переписчицы" украли у 92-летней бабушки 1,5 млн рублей

Пенсионерка впустила женщин домой, а после их ухода обнаружила, что в серванте пропала крупная сумма денег.

В пятницу, 22 октября, аферисты похитили у пенсионерки 1,5 млн рублей. У пожилой жительницы Пушкинского района Петербурга мошенники украли 1,5 млн рублей и 700 долларов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестные женщины славянской внешности позвонили в дверь 92-летней владелицы квартиры на Оранжерейной улице и представились сотрудниками, ведущими всероссийскую перeпись населения. Пенсионерка позволила незнакомкам пройти в квартиру и ответила на их вопросы. После ухода женщин бабушка не обнаружила в серванте крупную сумму денег.

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мошенник развел 85-летнюю пенсионерку из Петербурга на 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv