Полмиллиона рублей отобрали у 81-летнего петербуржца в подъезде

У пожилого мужчины выхватили сумку с крупной суммой денег.

В Петербурге неизвестный выхватил у пенсионера сумку, в которой лежали 500 тысяч рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пострадавший 81-летний мужчина рассказал, что 4 августа около 16:20 в подъезде неизвестный мужчина, применив физическую силу, выхватил из его рук сумку, в которой находились деньги.

Приметы предполагаемого преступника: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, худого телосложения, славянской внешности, одет в бежевую куртку ниже пояса, черные джинсы, черные кроссовки, на голове черная кепка с белым рисунком спереди, на лице медицинская маска.

Ранее в Колпино мужчина с ножом украл из магазина бутылку водки стоимостью 370 рублей. Подозреваемый, который является подсобным рабочим, был задержан. Следователем возбуждено уголовное дело. Мужчина уже имеет несколько судимостей за наркотики.

Фото: Piter.tv