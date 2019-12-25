  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге у 82-летнего пенсионера со счета украли 4,4 млн рублей
Сегодня, 9:00
114
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге у 82-летнего пенсионера со счета украли 4,4 млн рублей

0 0

Он предоставил удаленный доступ к его банковским счетам.

В Петербурге со счета 82-летнего пенсионера украли 4,4 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина обратился в полицию и заявил, что 14 декабря после предоставления удаленного доступа к его банковским счетам неизвестной, которая представилась брокером Мариной, он обнаружил списание денежных средств со своего личного счета в размере 4 476 988 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту "Кража".

Ранее полиция задержала экс-главу "Леноблбанка" по подозрению в хищении 210 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии