В Петербурге у 82-летнего пенсионера со счета украли 4,4 млн рублей

Он предоставил удаленный доступ к его банковским счетам.

В Петербурге со счета 82-летнего пенсионера украли 4,4 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина обратился в полицию и заявил, что 14 декабря после предоставления удаленного доступа к его банковским счетам неизвестной, которая представилась брокером Мариной, он обнаружил списание денежных средств со своего личного счета в размере 4 476 988 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту "Кража".

Ранее полиция задержала экс-главу "Леноблбанка" по подозрению в хищении 210 млн рублей.

Фото: Piter.tv