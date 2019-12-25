В Петербурге у 82-летнего пенсионера со счета украли 4,4 млн рублей

В Петербурге со счета 82-летнего пенсионера украли 4,4 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
Мужчина обратился в полицию и заявил, что 14 декабря после предоставления удаленного доступа к его банковским счетам неизвестной, которая представилась брокером Мариной, он обнаружил списание денежных средств со своего личного счета в размере 4 476 988 рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту "Кража".
Ранее полиция задержала экс-главу "Леноблбанка" по подозрению в хищении 210 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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